Реклама
Новости

Эрмитаж вышел из проекта музейного центра на бывшей территории ЗИЛа

Денис Ламехов
Сегодня в 13:26

Государственный Эрмитаж покинул проект музея на бывшей территории ЗИЛа — инициатива носила название «Эрмитаж-Москва». Об этом сообщает The Art Newspaper.

При этом планы по созданию в столице музейного центра остаются в силе. В «Группе ЛСР», занимающейся застройкой бывшей промзоны, заявили, что проект по-прежнему будет специализироваться на современном искусстве и «междисциплинарных выставочных проектах».

Рабочее название центра — «Коллекция». Нового партнера из сферы искусства для него застройщик не ищет, не исключая, что через некоторое время сотрудничество с Эрмитажем возобновится. Дата открытия «Коллекции» для посетителей еще не назначена, строительство продолжается.

Музей расположится на территории комплекса «Зиларт», на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Изначально, еще при участии Эрмитажа, протокол о его создании был подписан в 2015 году. Датой открытия назывался 2020-й, однако сроки реализации сдвинулись.

В 2021 году московские власти отказались от концепции сооснователя нью-йоркского архитектурного бюро Asymptote Хани Рашида и выбрали проект бюро Speech Сергея Чобана. The Art Newspaper со ссылкой на Москомархитектуру передает, что причины для такого решения были в том числе экономическими.

В декабре 2022 года гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что петербургский музей изменит концепцию своего центра в Москве из‑за сложностей в ее реализации. Он уточнил: «Сейчас такие большие проекты [в сфере современного искусства] нереальны, поэтому нужно переформатировать».

В середине января 2023 года мэр столицы Сергей Собянин высказался о проекте центра уже без упоминания Эрмитажа. «Музей сможет принимать больше 1,5 тыс. посетителей одновременно, его общая площадь превысит 12 тыс. кв. метров. На первом этаже обустроят демонстрационный зал с билетными кассами, конференц-зал и ресторан. Остальные этажи отдадут под постоянные или временные выставки современного искусства», — сообщил градоначальник.

расскажите друзьям
теги
Завод имени И.А. ЛихачеваЭрмитажГруппа ЛСРПравительство Москвы
люди
Михаил ПиотровскийСергей СобянинСергей Чобан
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»