Эрмитаж вышел из проекта музейного центра на бывшей территории ЗИЛа

Рабочее название центра — «Коллекция». Нового партнера из сферы искусства для него застройщик не ищет, не исключая, что через некоторое время сотрудничество с Эрмитажем возобновится. Дата открытия «Коллекции» для посетителей еще не назначена, строительство продолжается.