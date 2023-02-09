Эрмитаж вышел из проекта музейного центра на бывшей территории ЗИЛа

Государственный Эрмитаж покинул проект музея на бывшей территории ЗИЛа — инициатива носила название «Эрмитаж-Москва». Об этом сообщает The Art Newspaper.
При этом планы по созданию в столице музейного центра остаются в силе. В «Группе ЛСР», занимающейся застройкой бывшей промзоны, заявили, что проект по-прежнему будет специализироваться на современном искусстве и «междисциплинарных выставочных проектах».
Рабочее название центра — «Коллекция». Нового партнера из сферы искусства для него застройщик не ищет, не исключая, что через некоторое время сотрудничество с Эрмитажем возобновится. Дата открытия «Коллекции» для посетителей еще не назначена, строительство продолжается.
В 2021 году московские власти отказались от концепции сооснователя нью-йоркского архитектурного бюро Asymptote Хани Рашида и выбрали проект бюро Speech Сергея Чобана. The Art Newspaper со ссылкой на Москомархитектуру передает, что причины для такого решения были в том числе экономическими.
В декабре 2022 года гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что петербургский музей изменит концепцию своего центра в Москве из‑за сложностей в ее реализации. Он уточнил: «Сейчас такие большие проекты [в сфере современного искусства] нереальны, поэтому нужно переформатировать».
В середине января 2023 года мэр столицы Сергей Собянин высказался о проекте центра уже без упоминания Эрмитажа. «Музей сможет принимать больше 1,5 тыс. посетителей одновременно, его общая площадь превысит 12 тыс. кв. метров. На первом этаже обустроят демонстрационный зал с билетными кассами, конференц-зал и ресторан. Остальные этажи отдадут под постоянные или временные выставки современного искусства», — сообщил градоначальник.