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Кавказские горы и аниме-эстетика в новом клипе Тоси Чайкиной

Семён Гудошников
Сегодня в 12:43

Тося Чайкина выпустила клип на песню «Комната». Его снимали в Кармадонском ущелье в горах Владикавказа. Съемочная команда ставила целью показать любовь как редкое явление, которое тянет к другому человеку сквозь пространство и время.

Режиссер Олег Ершов решил добавить в ролик аниме-эстетику. «Так как я большой фанат аниме, после прослушивания песни Тоси я четко понял, что хочу сделать. Тем более у меня давно была мечта провести эксперимент и культуру аниме перенести на язык кинематографа», — отметил он.

Ершов и его съемочная группа получили право снять клип для Тоси, выйдя в финал образовательного марафона «Музыкальное видео» платформы «Простор» от VK. Накануне в рамках этого проекта клип на песню «Птичка» выпустили HammAli & Navai.

В октябре прошлого года Чайкина объединилась с Zoloto в клипе «Ближе». Песня посвящена близости во всех ее проявлениях и видах отношений между людьми — любви или дружбе.

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