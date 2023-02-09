Кавказские горы и аниме-эстетика в новом клипе Тоси Чайкиной

Режиссер Олег Ершов решил добавить в ролик аниме-эстетику. «Так как я большой фанат аниме, после прослушивания песни Тоси я четко понял, что хочу сделать. Тем более у меня давно была мечта провести эксперимент и культуру аниме перенести на язык кинематографа», — отметил он.