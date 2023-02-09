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В Новосибирске произошел взрыв газа в пятиэтажке. Минимум трое погибли

Семён Гудошников
Сегодня в 08:43
Обновлено в 10:11:

Число погибших при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке увеличилось до трех. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Еще два человека в реанимации в тяжелом состоянии.

В Заельцовом районе Новосибирска в пятиэтажном панельном доме взорвался газ. В результате обрушились два подъезда дома, разрушены 30 квартир, сообщает ТАСС.

По последним данным, погибли 2 человека, судьба 11 остается неизвестной. 11 пострадавших госпитализированы, отметил источник агентства в медицинских службах. Медики смогли спасти одного человека, считавшегося погибшим.

Эпицентр взрыва находился в квартире одного из средних подъездов. На месте взрыва начался пожар площадью 300 квадратных метров. В МЧС позже сообщили о ликвидации открытого горения.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что жители дома неоднократно жаловались на запах газа. В мэрии Новосибирска агентству сообщили, что дом будет расселен. В нем находится 60 квартир.

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