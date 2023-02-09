В Новосибирске произошел взрыв газа в пятиэтажке. Минимум трое погибли

Обновлено в 10:11 :

Число погибших при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке увеличилось до трех. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Еще два человека в реанимации в тяжелом состоянии.