В Новосибирске произошел взрыв газа в пятиэтажке. Минимум трое погибли

В Заельцовом районе Новосибирска в пятиэтажном панельном доме взорвался газ. В результате обрушились два подъезда дома, разрушены 30 квартир, сообщает ТАСС.
По последним данным, погибли 2 человека, судьба 11 остается неизвестной. 11 пострадавших госпитализированы, отметил источник агентства в медицинских службах. Медики смогли спасти одного человека, считавшегося погибшим.
Эпицентр взрыва находился в квартире одного из средних подъездов. На месте взрыва начался пожар площадью 300 квадратных метров. В МЧС позже сообщили о ликвидации открытого горения.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что жители дома неоднократно жаловались на запах газа. В мэрии Новосибирска агентству сообщили, что дом будет расселен. В нем находится 60 квартир.