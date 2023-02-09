Николь Кидман сыграет с Джейми Ли Кертис в сериале по книгам Патрисии Корнуэлл о Кей Скарпетте

Австралийская актриса Николь Кидман, известная по ролям в «Мулен Руж!» и «Большой маленькой лжи», снимется вместе со звездой франшизы «Хэллоуин» Джейми Ли Кертис в экранизации книг Патрисии Корнуэлл о Кей Скарпетте. Об этом сообщил Deadline.
Кидман сыграет главную героиню — эксперта в судебной медицине, использующей в своих расследованиях новейшие криминалистические технологии. Кертис исполнит роль Дороти — легкомысленной сестры Кей Скарпетты.
Шоу разработает студия Blumhouse Television. Сценаристом и шоураннером выступит Лиз Сарнофф («Остаться в живых», «Салем», «Барри»). Сериал выпустит стриминговый сервис Prime Video. По информации СМИ, у проекта будет как минимум два сезона.
Продюсерская компания Comet Pictures и Blumhouse Television приобрели права на серию о Кей Скарпетте в 2021 году. В нее входят 26 книг, изданных Корнуэлл с 1990 по 2022 год.
«Объединение Blumhouse и Comet для воплощения в жизнь мрачного, смешного и многослойного рабочего и семейного мира, возглавляемого умной и сексуальной, неукротимой Кей Скарпеттой, обещает стать захватывающим путешествием», — заявила Кертис.