Лена Хиди и Айрис Апатоу снимутся в триллере «Ballerina Overdrive»

Режиссером картины выступит постановщица ленты «Ведьмак: Происхождение» Вики Джусон. Она расскажет историю о группе танцовщиц, которым предстоит борьба за выживание после того, как они оказываются в уединенном отеле по пути на танцевальный конкурс.