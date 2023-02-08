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Лена Хиди и Айрис Апатоу снимутся в триллере «Ballerina Overdrive»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:20

Звезда сериала «Игра престолов» Лена Хиди войдет в актерский состав экшн-триллера «Ballerina Overdrive» — нового проекта продюсера «Дэдпула» и «Джона Уика» Дэвида Литча. Об этом сообщил Deadline.

В фильме также снимутся Яра Шахиди («Черноватый»), Изабела Мерсед («Дора и Затерянный город»), Лана Кондор («Люди Иск: Апокалипсис»), Миллисент Симмондс («Тихое место») и Айрис Апатоу («Любовь»).

Режиссером картины выступит постановщица ленты «Ведьмак: Происхождение» Вики Джусон. Она расскажет историю о группе танцовщиц, которым предстоит борьба за выживание после того, как они оказываются в уединенном отеле по пути на танцевальный конкурс.

Съемки фильма начнутся во втором квартале 2023 года в Сербии. Сценарий написала Кейт Фройнд («Жизнь после смерти», «Актриса»). Продюсерами проекта выступят Келли МакКормик, Энни Мартер и Литч.

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Лена ХидиАйрис АпатоуДэвид ЛитчЛана Кондор
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