Аманда Сейфрид снимется в драме «Семь вуалей». Ее поставит Атом Эгоян

Американская актриса Аманда Сейфрид, известная по фильмам «Манк» и «Лавлейс», снимется в драме под названием «Семь вуалей». Ее поставит режиссер «Хлои» и «Племянницы» Атом Эгоян, сообщил Collider.
Эгоян выступит сценаристом и продюсером картины. Сейфрик исполнит роль театрального режиссера Джанин, которая решила переосмыслить оперу «Саломея».
Согласно сюжету,в процессе работы над произведением героиня обратится к самым темным уголкам своей психики. Старые травмы Джанин проявятся вновь, но позволят ей создать, возможно, самую впечатляющую версию оперы в истории.
Над «Семью вуалями» будут работать Нив Фичман, Фрэйзер Эш, Симона Урдл, Ккевин Крикст, Арам Терцакян, Нейт Болотин, Ник Спайсер, Максим Коттрей, Ноа Сигал, Эдриан Лав и Джон Слосс. Съемки начнутся в феврале в Торонто.