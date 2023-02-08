Реклама
Новости

Аманда Сейфрид снимется в драме «Семь вуалей». Ее поставит Атом Эгоян

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:23

Американская актриса Аманда Сейфрид, известная по фильмам «Манк» и «Лавлейс», снимется в драме под названием «Семь вуалей». Ее поставит режиссер «Хлои» и «Племянницы» Атом Эгоян, сообщил Collider.

Эгоян выступит сценаристом и продюсером картины. Сейфрик исполнит роль театрального режиссера Джанин, которая решила переосмыслить оперу «Саломея».

Согласно сюжету,в процессе работы над произведением героиня обратится к самым темным уголкам своей психики. Старые травмы Джанин проявятся вновь, но позволят ей создать, возможно, самую впечатляющую версию оперы в истории.

Над «Семью вуалями» будут работать Нив Фичман, Фрэйзер Эш, Симона Урдл, Ккевин Крикст, Арам Терцакян, Нейт Болотин, Ник Спайсер, Максим Коттрей, Ноа Сигал, Эдриан Лав и Джон Слосс. Съемки начнутся в феврале в Торонто.

расскажите друзьям
люди
Атом ЭгоянАманда Сейфрид
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»