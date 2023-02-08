Минкульт анонсировал разработку законопроекта, запрещающего прокат пиратских копий фильмов

«Российская газета» уточняет, что заявление Маниловой прозвучало в ответ на вопрос депутатов Госдумы в ходе обсуждения другого законопроекта — о полном запрете аудио- и видеосъемки фильмов или их фрагментов в кинозалах. Сегодня, 8 февраля, Дума приняла его в первом чтении.