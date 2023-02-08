Минкульт анонсировал разработку законопроекта, запрещающего прокат пиратских копий фильмов

Министерство культуры намерено подготовить законопроект, запрещающий прокат в кинотеатрах копий фильмов, которые не имеют прокатных удостоверений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя главы ведомства Аллы Маниловой.
«Это суперактуальная тема, которая сегодня министерством, нашим профильным департаментом кинематографии и всеми нашими структурами кинематографическими серьезно обсуждается. Будем выходить на инициативный законопроект, предлагать правительству, когда будем готовы», — сообщила она.
Замглавы Минкульта добавила: «Проблема пресечения пиратских копий, не имеющих прокатных удостоверений, <…> требует своего законодательного решения». Один из самых заметных кейсов, связанных с прокатом без требуемых документов, — показы сиквела «Аватара» в российских кинотеатрах.
«Российская газета» уточняет, что заявление Маниловой прозвучало в ответ на вопрос депутатов Госдумы в ходе обсуждения другого законопроекта — о полном запрете аудио- и видеосъемки фильмов или их фрагментов в кинозалах. Сегодня, 8 февраля, Дума приняла его в первом чтении.