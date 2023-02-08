Netflix опубликовал трейлер сериала о первой женщине-юристе Италии «Закон Лидии Поэт»

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер сериала «Закон Лидии Поэт» — байопика первой итальянской женщины-адвоката, главную роль в котором исполнила Матильда Де Анджелис («Отыграть назад»).
Ролик показывает больше сцен из шоу, которое выйдет 15 февраля. В них молодая юристка вступает в связь с другой женщиной, принимает клиентов, появляется на страницах газет и берется за крайне сложное дело.
Кроме того, Лидия Поэт в видео объясняет, как по отпечаткам пальцев можно вычислить любого человека. Именно она стала одним из первых криминалистов, кто прибег к анализу отпечатков пальцев в своей работе.
Также в трейлере героиня признается, что каждый день испытывает на себе осуждение мужчин. Сериал расскажет подробнее о борьбе амбициозной женщины против общества, полного предубеждений по отношению к ней.
В шоу будет шесть эпизодов. Их сняли режиссеры Летиция Ламартире и Маттэо Ровере. Помимо Де Анджелис, в «Законе Лидии Поэт» сыграли Эдуардо Скарпетта, Пьер Луиджи Пасино, Шинейд Торнхилл, Дарио Айта и Сара Лазарро.