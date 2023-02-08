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Госдума в первом чтении приняла законопроект о полном запрете видеосъемки в кинозалах

Денис Ламехов
Сегодня в 21:40

Госдума в первом чтении приняла законопроект о полном запрете аудио- и видеосъемки фильмов или их фрагментов в кинозалах, пишет «Парламентская газета».

По словам замминистра культуры Аллы Маниловой, законопроект создан для борьбы с пиратством, а обладатели прав на киноленты «неоднократно выражали крайнюю заинтересованность» в подобных решениях.

Она заявила: «Современные технологии позволяют сделать копии фильмов прямо с экрана кинотеатра в высоком качестве, а затем оперативно, фактически в режиме реального времени разместить их в сети Интернет.

Поэтому сегодня необходимо поставить заслон появлению в интернете либо на материальных носителях пиратских копий, записанных во время демонстрации фильма, так называемых экранных копий.

В случае нарушения запрета на съемку организация, которая показывает фильм, наделяется правом отказать посетителю в предоставлении услуг, фактически — вывести его из зала.

Манилова уточнила, что создание коротких роликов для соцсетей под запрет подпадает. Фото, включая селфи, на фоне экрана в кинозале из-под его действия выведены: «Это просто другой жанр. Это не регулируется этим законопроектом».

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