Госдума в первом чтении приняла законопроект о полном запрете видеосъемки в кинозалах

Она заявила: «Современные технологии позволяют сделать копии фильмов прямо с экрана кинотеатра в высоком качестве, а затем оперативно, фактически в режиме реального времени разместить их в сети Интернет.

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Поэтому сегодня необходимо поставить заслон появлению в интернете либо на материальных носителях пиратских копий, записанных во время демонстрации фильма, так называемых экранных копий.