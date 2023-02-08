Защита Алека Болдуина выступила за снятие прокурора в деле об убийстве оператора Галины Хатчинс

Адвокаты американского актера Алека Болдуина выступили за снятие спецпрокурора в деле о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках ленты «Ржавчина», пишет The New York Times.
Имя прокурора — Андреа Риб. Как передает газета, она была в составе прокурорской группы, выдвинувшей против Болдуина обвинение по уголовной статье.
Защита актера заявила, что одновременная работа Риб в качестве прокурора и в качестве законодателя (она член Палаты представителей штата Нью-Мексико) противоречит конституции.
Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Как сообщалось, исполнитель главной роли в «Ржавчине» Алек Болдуин нажал на спусковой крючок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.
После череды исков в октябре 2022-го семья Хатчинс заключила мировое соглашение с Болдуином и продюсерской компанией Rust Movie Productions. По соглашению сторон исполнительным продюсером «Ржавчины» станет Мэттью Хатчинс, вдовец Галины.
Производство картины решили перенести из Нью-Мексико, Болдуин продолжит в ней сниматься. Когда именно ему предъявят уголовное обвинение в непредумышленном убийстве, пока неизвестно. Такой шаг был анонсирован прокуратурой в январе 2023 года.
В Нью-Мексико непредумышленное убийство относится к уголовным преступлениям четвертой (самой низкой) степени тяжести. За него положено тюремное заключение сроком до 18 месяцев или штраф до 5000 долларов.