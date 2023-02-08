Защита Алека Болдуина выступила за снятие прокурора в деле об убийстве оператора Галины Хатчинс

Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Как сообщалось, исполнитель главной роли в «Ржавчине» Алек Болдуин нажал на спусковой крючок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.