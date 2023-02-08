Церковь Англии обсудит использование гендерно-нейтральных терминов при упоминании Бога

Церковь Англии рассмотрит вопрос об использовании гендерно-нейтральных терминов при упоминании Бога. Об этом сообщил The Guardian.
Специально для обсуждения отказа от восприятия Всевышнего как персоны мужского пола создадут комиссию. Она начнет свою работу весной. По словам епископа Личфилда, церковь уже потратила на изучение вопроса несколько лет.
Окончательное решение о разработке «более инклюзивного языка» будет принимать церковный Синод. Если он поддержит изменения, богослужения, в том числе популярные молитвы (например, «Отче наш») претерпят трансформации.
Консервативная часть верующих уже критикует возможный отказ от обращения к Богу как к Отцу. Однако представитель Церкви Англии отметил, что «христиане с древних времен признавали, что Бог не является ни мужчиной, ни женщиной».