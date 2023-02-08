Генпрокуратуру попросили оградить детей от игры Hogwarts Legacy из‑за пропаганды ЛГБТ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой оградить российских детей от новой видеоигры Hogwarts Legacy. Об этом пишет издание Life, которое ознакомилось с копией обращения.
По его мнению, в игре есть пропаганда ЛГБТ. Как минимум один персонаж Hogwarts Legacy является трансгендером — владелица паба «Три метлы» Сирона Райан, которая в прошлом была мужчиной.
Кроме того, Бородин обращает внимание на то, что при настройке своего героя игроки могут экспериментировать с половыми признаками.
«Это может способствовать вызову у несовершеннолетних желания сменить пол», — заявляет Виталий Бородин в своем обращении.
Релиз игры Hogwarts Legacy состоялся 7 февраля. В ней геймеры оказываются в школе волшебства Хогвартс в 1800-х годах и становятся одними из ее студентов.
Видеоигра побила рекорд по количеству просмотров на площадке Twitch. Максимальное количество одновременных зрителей Hogwarts Legacy составило более 1,143 млн. Ранее рекорд среди одиночных игр принадлежал игре Cyberpunk 2077 — 1,140 млн.
Критики высоко оценили тайтл, назвав игру одним из лучших проектов года. На данный момент у Hogwarts Legacy по 86 баллов на порталах Opencritic и Metacritic.