Вместе с новым треком в состав «Stereo Mind Game» войдет и выпущенный в январе сингл «Be on Your Way». Релиз пластинки намечен на 7 апреля 2023 года. Последний к текущему моменту альбом Daughter «Not to Disappear» вышел в 2016-м. Год спустя коллектив опубликовал саундтрек к видеоигре Life Is Strange: Before the Storm — он был выпущен в том числе и на виниле, но в список официальных студийных записей не вошел.