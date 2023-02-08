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Daughter выложили сингл «Party» — уже второй с грядущей пластинки «Stereo Mind Game»

Денис Ламехов
Сегодня в 19:31

Британское инди-трио Daughter опубликовало композицию «Party» — она войдет в состав первого за 7 лет альбома группы «Stereo Mind Game». Ее можно послушать здесь.

Текст «Party» посвящен борьбе вокалистки коллектива Елены Тонры с зависимостью от алкоголя — эту тему она разрабатывала и ранее в рамках сольного проекта Ex:Re. Песня также дает название пластинке: Тонра рассказывает о «многоголосье, которое играет» у нее в голове.

Вместе с новым треком в состав «Stereo Mind Game» войдет и выпущенный в январе сингл «Be on Your Way». Релиз пластинки намечен на 7 апреля 2023 года. Последний к текущему моменту альбом Daughter «Not to Disappear» вышел в 2016-м. Год спустя коллектив опубликовал саундтрек к видеоигре Life Is Strange: Before the Storm — он был выпущен в том числе и на виниле, но в список официальных студийных записей не вошел.

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