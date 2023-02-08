Казахстан запретил иностранцам оформлять вид на жительство по внутренним паспортам

Власти Казахстана запретили иностранцам оформлять вид на жительство в стране без наличия загранпаспорта, сообщил казахстанский МИД. Ранее россияне могли сделать это, имея только внутренние паспорта РФ.
Въезжать в страну и пребывать в ней по-прежнему допустимо по внутренним документам. Однако разрешения на постоянное проживание отныне будут выдавать только обладателям загранпаспортов.
Согласно новым правилам, срок действия загранпаспорта при этом должен составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления. Для получения ВНЖ также будет необходимо личное присутствие собственника жилья или его доверенного лица.
Обойтись без личного присутствия собственника жилья можно при наличии его нотариально заверенного согласия. Кроме того, указанный при оформлении разрешения на проживание адрес отныне должен иметь регистрационный код.
«Эти меры приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющие отношения к заявителю», — пояснили в ведомстве.