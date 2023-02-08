HammAli & Navai выпустили клип на свой хит «Птичка»

Рэп-дуэт HammAli & Navai выпустили клип на ставшую хитом песню «Птичка». 497 дней она находилась в чарте сервиса «VK Музыка» и набрала более 230 млн прослушиваний.
Клип снят в рамках открытой креативной платформы «Простор» от VK. В состав съемочной команды вошли финалисты образовательного марафона «Музыкальное видео». Приглашенным куратором выступило агентство FMT.Jetlag.
«Клип призван подчеркнуть терапевтическое влияние музыки. Песня дарит слушателям ощущение того, что тебя понимают, что ты не одинок и справишься со всеми сложностями», — подчеркивает пресс-служба VK.
Съемка ролика проходила в трех локациях: большом павильоне, аквастудии и квартире. Режиссер Алексей Богданов рассказал, что во время съемок был удивлен стойкостью главной актрисы.
«Она провела очень много времени в воде, при этом ей нужно было отыгрывать эмоции, много раз тонуть, запоминать все точки, в которых ей необходимо было находиться для кадра. Это физически очень тяжело, но ей все оказалось нипочем, и она справилась на 100%», — заметил он.