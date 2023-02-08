HammAli & Navai выпустили клип на свой хит «Птичка»

«Она провела очень много времени в воде, при этом ей нужно было отыгрывать эмоции, много раз тонуть, запоминать все точки, в которых ей необходимо было находиться для кадра. Это физически очень тяжело, но ей все оказалось нипочем, и она справилась на 100%», — заметил он.