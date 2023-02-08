Вокалистка Yeah Yeah Yeahs Карен О рассказала: «Дэвид расставил нас перед пленочной видеокамерой 1970-х годов с намерением взять из видео статичные кадры и использовать их как фотографии группы. Он попросил меня спеть „Blacktop“. <…> Я думала, что знаю песню наизусть, но это было больше похоже на первое знакомство — будто я впервые с ней встретилась».