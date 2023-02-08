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Yeah Yeah Yeahs выложили видео на композицию «Blacktop» — оно снято на камеру из 1970-х

Денис Ламехов
Сегодня в 17:23

Американская инди-рок-группа Yeah Yeah Yeahs выпустила клип на композицию «Blacktop» из своего последнего к текущему моменту альбома «Cool It Down». Видео появилось в ютуб-аккаунте коллектива.

Автором ролика стал Дэвид Блэк, работавший с музыкантами в диапазоне от сооснователя Television и The Voidoids Ричарда Хелла до Daft Punk и Кендрика Ламара.

Вокалистка Yeah Yeah Yeahs Карен О рассказала: «Дэвид расставил нас перед пленочной видеокамерой 1970-х годов с намерением взять из видео статичные кадры и использовать их как фотографии группы. Он попросил меня спеть „Blacktop“. <…> Я думала, что знаю песню наизусть, но это было больше похоже на первое знакомство — будто я впервые с ней встретилась».

Пластинка «Cool It Down» вышла 30 сентября 2022 года и стала для коллектива первой с начала 2010-х. Ее название — отсылка к одноименному треку The Velvet Underground, выпущенному на альбоме «Loaded» в 1970 году.

«Yeah Yeah Yeahs аккуратно оставляют в прошлом свои дерзости, жесткости и колкости из 2000-х — с новым альбомом можно, например, обставлять комнату икеевской мебелью по картинке, подсмотренной в шведском каталоге. Ну или озвучить им магазин дизайнерской одежды: даже самые шершавые моменты альбома сглаживают какое‑то общее ощущение уюта — надо сказать, очень странное и непривычное для Yeah Yeah Yeahs», — писал о «Cool It Down» тогдашний музыкальный редактор «Афиши Daily» Владимир Завьялов.

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