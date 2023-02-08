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На севере Италии отменили концерты Дениса Мацуева

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:00

Организаторы 60-го Международного фортепианного фестиваля в Брешии и Бергамо отменили концерты пианиста Дениса Мацуева по просьбе мэров городов Эмилио Дель Боно и Джорджио Гори. Об этом сообщает ТАСС.

Газета Corriere della Sera пишет, что ранее посол Украины в Италии Ярослав Мельник направил мэрам северных итальянских городов просьбу отменить концерты Мацуева.

В ответном письме Гори и Дель Боно сказали, что «в знак уважения к страданиям украинского народа попросили президента и художественного руководителя Международного фортепианного фестиваля в Брешии и Бергамо» отменить концерты Мацуева.

По мнению мэров, культура должна иметь возможность пользоваться свободой выражения, но в случае с Мацуевым все иначе. Пианист поддерживает СВО на территории Украины и Владимира Путина.

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Денис МацуевВладимир ПутинЯрослав Мельник
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