На севере Италии отменили концерты Дениса Мацуева

Организаторы 60-го Международного фортепианного фестиваля в Брешии и Бергамо отменили концерты пианиста Дениса Мацуева по просьбе мэров городов Эмилио Дель Боно и Джорджио Гори. Об этом сообщает ТАСС.
Газета Corriere della Sera пишет, что ранее посол Украины в Италии Ярослав Мельник направил мэрам северных итальянских городов просьбу отменить концерты Мацуева.
В ответном письме Гори и Дель Боно сказали, что «в знак уважения к страданиям украинского народа попросили президента и художественного руководителя Международного фортепианного фестиваля в Брешии и Бергамо» отменить концерты Мацуева.
По мнению мэров, культура должна иметь возможность пользоваться свободой выражения, но в случае с Мацуевым все иначе. Пианист поддерживает СВО на территории Украины и Владимира Путина.