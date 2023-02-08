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Собянин: все городские службы и таксомоторные компании Москвы перейдут на электромобили

Семён Гудошников
Сегодня в 15:15

Все городские службы Москвы постепенно перейдут на электромобили. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил мэр Сергей Собянин.

Столичные власти будут работать и с таксомоторными компаниями, чтобы все такси в городе перешли на электрическую тягу, отметил он. По словам градоначальника, уже 80% пассажирских перевозок в городе осуществляются электрическим транспортом.

«Все европейские концерны будут переходить на электромобили. Китайцы на внутренний рынок тоже постепенно запрещают выходить с ДВС. Весь мир идет к электротранспорту, и мы не можем оставаться на отдельном острове. Чем больше в большом городе электромашин — тем лучше экология. И с точки зрения развития технологий это тоже полезно», — пояснил он.

Собянин добавил, что развитие электротранспорта во многом зависит от эффективности аккумуляторов: сейчас эксплуатация таких автомобилей дорога, поэтому они плохо заходят на рынке, но с увеличением эффективности батарей популярность электромобилей будет расти.

Вероятно, значительную часть электромобилей для городских служб и такси поставит завод «Москвич», который такие машины намерен производить. Недавно заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов говорил, что на предприятии будут выпускать автомобили для такси и каршеринга.

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Сергей СобянинМаксим Ликсутов
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