Собянин: все городские службы и таксомоторные компании Москвы перейдут на электромобили

«Все европейские концерны будут переходить на электромобили. Китайцы на внутренний рынок тоже постепенно запрещают выходить с ДВС. Весь мир идет к электротранспорту, и мы не можем оставаться на отдельном острове. Чем больше в большом городе электромашин — тем лучше экология. И с точки зрения развития технологий это тоже полезно», — пояснил он.