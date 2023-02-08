В основе трека — гитарная партия, быстрая и прямолинейная: музыкант продолжает линию, которую задал в январской песне «Selfish». Подпевает ему лондонская экспериментальная артистка Shygirl (не так давно ее вокал можно было услышать, например, в ремиксе «Ovule» Бьорк). Ранее двое уже работали вместе, в том числе над треком «BDE».