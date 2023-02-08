Реклама
Новости

Slowthai выпустил еще один сингл с грядущего альбома — это «Feel Good», записанный вместе с Shygirl

Денис Ламехов
Сегодня в 15:30

Британский рэпер Slowthai выложил еще одну композицию с готовящегося к выходу альбома «UGLY» — это сингл «Feel Good». Его можно послушать здесь.

В основе трека — гитарная партия, быстрая и прямолинейная: музыкант продолжает линию, которую задал в январской песне «Selfish». Подпевает ему лондонская экспериментальная артистка Shygirl (не так давно ее вокал можно было услышать, например, в ремиксе «Ovule» Бьорк). Ранее двое уже работали вместе, в том числе над треком «BDE».

Пластинка «UGLY» (аббревиатура для «U Gotta Love Yourself» — «Тебе стоит любить себя») увидит свет 3 марта. Среди приглашенных участников — ирландская постпанк-группа Fontaines D.C., женское поп-трио Haim и еще ряд музыкантов. Последний к текущему моменту полноформатник артиста «Tyron» вышел в феврале 2021 года. Приуроченное к его выпуску интервью «Афиши Daily» со Slowthai — по ссылке.

расскажите друзьям
люди
Бьорк
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»