В турецком Искендеруне из‑за землетрясения море поднялось и затопило дороги

Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли сказал, что во время землетрясения Аравийская тектоническая плита сдвинулась на три метра относительно Анатолийской плиты. Все это произошло за несколько десятков секунд, вызвав «мегаземелетрясение», активировался разлом протяженностью минимум 150 километров.