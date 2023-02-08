В турецком Искендеруне из‑за землетрясения море поднялось и затопило дороги

В турецком городе Искендеруне после землетрясения поднялся уровень моря, дороги затоплены. Об этом сообщает местный телеканал NTV.
Также были затоплены первые этажи зданий и рабочие места на прибрежном бульваре. Жителей и сотрудников эвакуировали.
«Море не отступило даже спустя два дня после землетрясения. Дома на береговой линии также были эвакуированы как из‑за риска землетрясения, так и из‑за затопления», — передает телеканал.
Администрация города просит жителей не заходить в поврежденные дома и сообщать о проблемах, которые могут возникнуть из‑за наводнения.
Землетрясение магнитудой 7,8, согласно Геологической службе США, произошло около 4 утра 6 февраля рядом с городом Газиантепом на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистане (что в 200 километрах севернее Газиантепа) произошло второе землетрясение магнитудой 7,5.
По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 6957 человек, в Сирии — более 2,5 тыс. Общее число пострадавших превысило 42 тыс.
Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли сказал, что во время землетрясения Аравийская тектоническая плита сдвинулась на три метра относительно Анатолийской плиты. Все это произошло за несколько десятков секунд, вызвав «мегаземелетрясение», активировался разлом протяженностью минимум 150 километров.