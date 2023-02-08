ЛеБрон Джеймс побил рекорд НБА 1984 года по числу набранных очков

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» ЛеБрон Джеймс заработал 38 388-е очко в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер». Он побил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу набранных очков, пишет Variety.
Джеймс установил рекорд НБА примерно за 10 секунд до конца третьего периода игры. Матч был тут же остановлен для церемонии в честь исторического момента.
«Я просто хочу сказать спасибо, потому что я бы не был собой без вас всех», — сказал спортсмен.
Предыдущий рекорд также принадлежал игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» Кариму Абдул-Джаббару, завершившему карьеру в 1989 году. Он установил свой рекорд в апреле 1984-го, набрав 38 387 очков.
Абдул-Джаббар присутствовал на историческом матче и поздравил Джеймса. Также за игрой следили рэпер Jay Z, актеры Дензел Вашингтон и Энди Гарсия, баскетболист Мэджик Джонсон и другие знаменитости, которые решили стать свидетелями знаменательного события.
Всего на счету ЛеБрона Джеймса на данный момент 38 390 очков. За всю карьеру он отыграл 1410 матчей.
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