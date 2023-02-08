Владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову задержали по подозрению в мошенничестве

Спиридонову подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Против нее возбудили несколько уголовных дел, в которых фигурируют более десяти потерпевших.
Потерпевшие утверждают, что глава Darvol брала деньги за услуги, но не выполняла их. В результате она получила выручку в миллионы рублей. По данным телеграм-канала «112», речь идет о сотнях миллионов.
Телеграм-канал также пишет, что предпринимательницу задержали на 48 часов после очной ставки с одной из пострадавших. На данный момент она находится в изоляторе временного содержания.
В конце января «112» писал, что одно из заявлений против Спиридоновой подала москвичка, которая заплатила владелице Darvol 700 тыс. рублей за изготовление эксклюзивного бриллиантового браслета. Своего изделия клиентка так и не дождалась. Отмечается, что всего против нее подано около 30 заявлений в полицию и Следственный комитет.
Помимо изготовления и продажи изделий, были еще две схемы обмана, утверждает «112». Одна из них предполагала продажу собственных драгоценностей через Дарью Спиридонову — она забирала украшения, но деньги за них владельцам не возвращала. Согласно другой схеме, в ювелирном доме Darvol обещали реставрацию, клиенты отдавали свои ювелирные изделия, но больше их не видели.