Владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову задержали по подозрению в мошенничестве

Помимо изготовления и продажи изделий, были еще две схемы обмана, утверждает «112». Одна из них предполагала продажу собственных драгоценностей через Дарью Спиридонову — она забирала украшения, но деньги за них владельцам не возвращала. Согласно другой схеме, в ювелирном доме Darvol обещали реставрацию, клиенты отдавали свои ювелирные изделия, но больше их не видели.