«Газпром-медиа» закрыл собственный стриминговый аудиосервис «Аудиоклуб»

«Холдинг предпринимает попытки сделать дублирующие сервисы для YouTube и TikTok, но в части музыкального стриминга рынок уже фактически поделен между „Яндекс Музыкой“, VK и „Звуком“, еще одному участнику будет сложно переманить аудиторию», — заключил он.