«Газпром-медиа» закрыл собственный стриминговый аудиосервис «Аудиоклуб»

«Газпром-медиа холдинг» прекратил работу над собственной аудиоплатформой с подкастами и радио «Аудиоклуб». Об этом сообщает «Коммерсант».
В компании заявили о планах сосредоточиться на развитии дистрибуции музыки через Rutube и Yappy.
Эксперты считают, что закрытие связано с невозможностью конкурировать с «Яндекс Музыкой», VK и «Звуком». По данным источников издания, после старта сервиса осенью 2022-го его покинула основная часть команды, включая исполнительного директор Кирилла Артемьева.
Холдинг «Газпром-медиа» запустил «Аудиоклуб» 22 сентября. Главными особенностями сервиса называли наличие на нем аудиокниг и записей с передач.
Источник «Коммерсанта» среди цифровых дистрибьюторов считает логичным решение закрыть сервис. Он заметил, что после ухода из России крупных площадок рынок стриминга показал спад.
«Холдинг предпринимает попытки сделать дублирующие сервисы для YouTube и TikTok, но в части музыкального стриминга рынок уже фактически поделен между „Яндекс Музыкой“, VK и „Звуком“, еще одному участнику будет сложно переманить аудиторию», — заключил он.
По мнению собеседника издания, для успеха сервиса необходимы были обширные каталоги исполнителей, которые требовали значительного вложения средств.