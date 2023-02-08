Прокурор запросил для Фургала 23 года колонии строгого режима

Прокурор попросил суд приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, к 23 годам колонии строго режима. Об этом сообщает РБК со ссылкой на корреспондента.
2 февраля присяжные признали экс-главу Хабаровского края виновным по всем трем эпизодам — организации двух убийств и одного покушения.
Обвинения, выдвинутые против Фургала, предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения, но максимальная мера не может быть применена, поскольку по этому делу прошли сроки давности.
Следственный комитет завершил расследование дела хабаровского экс-губернатора в октябре 2021 года. По версии следствия, Фургал организовал преступную группу, члены которой в 2004–2005 годах убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы региона Олега Булатова.
Кроме того, их обвинили в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом каждого из преступлений следователи называли «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников».
Свою вину Фургал не признал. По его словам, дело ведется по политическим мотивам.
Сергей Фургал был губернатором Хабаровского края с сентября 2018-го по июль 2020 года, когда его задержали и отправили в московское СИЗО «Лефортово». После ареста чиновника в Хабаровском крае прошли массовые протесты, которые продолжались полгода.