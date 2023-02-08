В России появилось новое книжное издательство. Его запустила команда покинувшего страну Storytel

«Дом историй» планирует издавать бумажные, электронные и аудиокниги зарубежных и российских авторов. Основным направлением будет художественная литература, в частности детективы, триллеры, фантастика и фэнтези, семейные саги и готические романы. Нон-фикшена пока не будет, возможно, он появится позже.