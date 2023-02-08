В России появилось новое книжное издательство. Его запустила команда покинувшего страну Storytel

Бывшая команда покинувшего Россию сервиса аудиокниг Storytel запустила новое книжное издательство «Дом историй». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на его представителей.
Владельцем проекта стал Борис Макаренков, который возглавлял Storytel в России. Главным редактором будет Анастасия Завозова, переводчик и экс-главред российского офиса Storytel.
«Дом историй» планирует издавать бумажные, электронные и аудиокниги зарубежных и российских авторов. Основным направлением будет художественная литература, в частности детективы, триллеры, фантастика и фэнтези, семейные саги и готические романы. Нон-фикшена пока не будет, возможно, он появится позже.
Сейчас в портфеле издательства порядка 200 произведений, включая «Словно мы злодеи» М. Л. Рио, «Арктический клуб любителей карри» Дани Редд и «Вниз, сквозь ветки и кости» Шеннон Макгвайр. Средний тираж будет составлять 5 тыс. экземпляров.
Эксперты, опрошенные изданием, назвали плюсом проекта специализацию на художественной литературе, чьи продажи растут, а основными рисками — снижение покупательной способности и конкуренцию в секторе, которая увеличится по мере того, как зарубежные права будут становиться для российских издателей менее доступными.
Объем инвестиций в издательство не раскрывается, но эксперты оценивают их на уровне 30-40 млн рублей, а окупаемость — в два-пять лет.