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В России появилось новое книжное издательство. Его запустила команда покинувшего страну Storytel

Семён Гудошников
Сегодня в 10:55

Бывшая команда покинувшего Россию сервиса аудиокниг Storytel запустила новое книжное издательство «Дом историй». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на его представителей.

Владельцем проекта стал Борис Макаренков, который возглавлял Storytel в России. Главным редактором будет Анастасия Завозова, переводчик и экс-главред российского офиса Storytel.

«Дом историй» планирует издавать бумажные, электронные и аудиокниги зарубежных и российских авторов. Основным направлением будет художественная литература, в частности детективы, триллеры, фантастика и фэнтези, семейные саги и готические романы. Нон-фикшена пока не будет, возможно, он появится позже.

Сейчас в портфеле издательства порядка 200 произведений, включая «Словно мы злодеи» М. Л. Рио, «Арктический клуб любителей карри» Дани Редд и «Вниз, сквозь ветки и кости» Шеннон Макгвайр. Средний тираж будет составлять 5 тыс. экземпляров.

Эксперты, опрошенные изданием, назвали плюсом проекта специализацию на художественной литературе, чьи продажи растут, а основными рисками — снижение покупательной способности и конкуренцию в секторе, которая увеличится по мере того, как зарубежные права будут становиться для российских издателей менее доступными.

Объем инвестиций в издательство не раскрывается, но эксперты оценивают их на уровне 30-40 млн рублей, а окупаемость — в два-пять лет.

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