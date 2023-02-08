Режиссер «Спутника» Егор Абраменко снимет хоррор «God’s Country» в Голливуде

Российский режиссер Егор Абраменко («Спутник») снимет в Голливуде фильм «Страны Бога» («God’s Country»). Об этом сообщает Deadline.
Производством картины занимается компания Мэтта Ривза 6th & Idaho совместно с ZQ Entertainment. Сценарий написал Уилл Судик («Мир Дикого Запада»).
«Страны Бога» рассказывает о молодой сальвадорской девушке, которая едет в Кентукки, чтобы встретиться со своим женихом. Она обнаруживает нечто зловещее и непостижимое, а ее американская мечта превращается в кошмар библейских масштабов.
Девушку в картине играет Мелисса Баррера. Она наиболее известна благодаря главной роли в драматическом сериале «Vida» производства сети Starz.