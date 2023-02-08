Число погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 8,7 тыс. человек

В Турции от землетрясений погибли 6234 человека, ранены — 37 011. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны. Вице-президент Турции Фуат Октай отмечал, что в зоне бедствия работают 16 тыс. спасателей.
В подконтрольной правительству части Сирии количество жертв достигло 1250, пострадавших — 2054, сказал министр здравоохранения страны, пишет Reuters. В повстанческих сирийских регионах жертвами стихии стали минимум 1280 человек, более 2600 ранены, отметили в «Белых касках».
Таким образом, общее число погибших превысило 8,7 тыс., пострадавших — 41,6 тыс.
Землетрясение магнитудой 7,8, согласно Геологической службе США, произошло около 4 утра 6 февраля рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистан (что в 200 километрах севернее Газиантепа) произошло второе землетрясение магнитудой 7,5.
Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли сказал, что во время землетрясения Аравийская тектоническая плита сдвинулась на три метра относительно Анатолийской плиты. Все это произошло за несколько десятков секунд, вызвав «мегаземелетрясение», активировался разлом протяженностью минимум 150 километров.