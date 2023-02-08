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От российского гражданства в 2022 году отказались более 4000 человек. Это максимум за три года

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:06

В 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек — это максимальный показатель за три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МИД.

«Особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», — заявили в министерстве.

Годом ранее также было замечено уменьшение числа желающих получить российское гражданство. В 2021-м его оформили 735 тыс. человек, а в 2022-м — 691 тыс.

При этом число тех, кто получал российское гражданство, в последние несколько лет всегда росло: так, в 2018 году паспорт получили примерно 269 тыс. человек, в 2019-м — почти 498 тыс., в 2020-м — 656 тыс.

По статистике МВД, чаще всего гражданство получали граждане Украины. На втором месте — жители Таджикистана (174 тыс.), на третьем — Армении (45 тыс.), на четвертом — Казахстана (42 тыс.), на пятом — Узбекистана (27 тыс.).

В октябре 2022 года Forbes писал, что на фоне мобилизации в России страну покинули около 700 тыс. граждан. По данным Росстата, за год население сократилось на 555 тыс. человек.

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