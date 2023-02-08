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Джэйми Брюэр сыграет в ТВ-адаптации пьесы «Эми и сироты»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:11

Австралийская актриса с синдромом Дауна Джэйми Брюэр исполнит главную роль в телеадаптации пьесы «Эми и сироты» Линдси Феррентино 2018 года. Об этом сообщает Deadline.

Сценарий к картине напишет сама Феррентино. Она же впервые выступит в качестве режиссера. Разработкой и продюсированием займутся Джейсон Бейтман («Шучу») и Майкл Костиган («Гангстер»).

Сюжет «Эми и сирот» расскажет о трех взрослых братьях и сестре, которые собираются вместе после смерти отца. У Эми синдром Дауна, и почти всю свою жизнь она провела в приютах.

В картине роль одного из братьев исполнит Эдвард Барбанелл («Тупой и еще тупее-2»). На места второго и третьего сейчас проходит кастинг.

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