Джэйми Брюэр сыграет в ТВ-адаптации пьесы «Эми и сироты»

Австралийская актриса с синдромом Дауна Джэйми Брюэр исполнит главную роль в телеадаптации пьесы «Эми и сироты» Линдси Феррентино 2018 года. Об этом сообщает Deadline.
Сценарий к картине напишет сама Феррентино. Она же впервые выступит в качестве режиссера. Разработкой и продюсированием займутся Джейсон Бейтман («Шучу») и Майкл Костиган («Гангстер»).
Сюжет «Эми и сирот» расскажет о трех взрослых братьях и сестре, которые собираются вместе после смерти отца. У Эми синдром Дауна, и почти всю свою жизнь она провела в приютах.
В картине роль одного из братьев исполнит Эдвард Барбанелл («Тупой и еще тупее-2»). На места второго и третьего сейчас проходит кастинг.