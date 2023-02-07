Zoom сократит 1300 сотрудников из‑за «неопределенности» в экономике. Это 15% всего штата

Компания-разработчик сервиса для видеоконференций Zoom сократит 1300 сотрудников из‑за «неопределенности в мировой экономике». Об этом заявил гендиректор бизнеса Эрик Юань.
Он отметил, что компании придется попрощаться с 15% «трудолюбивых, талантливых коллег» и «перезагрузиться», чтобы продолжать работать в новых, постпандемийных условиях.
Юань подчеркнул, что руководство не отнеслось к увольнениям легкомысленно и тщательно изучало рабочие задачи подчиненных. «Некоторые команды также отредактируют свои структуры», — добавил он.
Основатель Zoom сказал, что компания сосредоточена на том, чтобы поддержать сокращенных сотрудников и сделать их переход на новые рабочие места «настолько уважительным и сострадательным, насколько это возможно».
Юань заявил, что сократит свою зарплату на предстоящий финансовый год на 98% и откажется от корпоративного бонуса. Члены его руководящей команды также сократят свои зарплаты на 20% и откажутся от бонусов в 2023 году.
«Мое обязательство перед вами заключается в том, что мы позаботимся о том, чтобы изменения, которые мы вносим в нашу команду сегодня, не были набрасными», — подытожил Юань.