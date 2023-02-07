Netflix показал трейлер документального проекта об африканской королеве Жинге

Исполнительным продюсером сериала «Африканские королевы» выступила Джада Пинкетт Смит. «Несмотря на то, что предстоит проделать еще много работы, сейчас мы находимся в том месте, где у нас есть спобности и возможности рассказывать истории, которые были забыты», — поделилась она.