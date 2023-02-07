Netflix показал трейлер документального проекта об африканской королеве Жинге

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер первого эпизода документального сериала «Африканские королевы». Он будет посвящен правительнице Ндонго и Матамбы (нынешней Анголы) Жинге, жившей в XVII веке.
Первую африканскую королеву в проекте сыграет актриса Аделе Они, снимавшаяся в «Ведьмаке» и «Годах». Она представит отважного воина, противостоящую европейским колонизаторам и добившуюся уважения западных правителей.
«Жинга была матерью нации. Но она любила свою страну. И ради нее она шла на огромные жертвы», — рассказывает в трейлере одна из участниц документалки.
Узнать больше о женщине, которую в Анголе считают одной из величайших воительниц и правителей в истории, можно будет 15 февраля. В этот день проект выйдет на Netflix.
Исполнительным продюсером сериала «Африканские королевы» выступила Джада Пинкетт Смит. «Несмотря на то, что предстоит проделать еще много работы, сейчас мы находимся в том месте, где у нас есть спобности и возможности рассказывать истории, которые были забыты», — поделилась она.