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Во время выступления Гарри Стайлза на «Грэмми» сцена начала крутиться не в ту сторону

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:36

На «Грэмми» Гарри Стайлзу и его команде танцоров пришлось танцевать под песню «As It Was» на сцене, которая крутилась не в том направлении. Танцоры рассказали в своих соцсетях, как это было.

По словам хореографа Декстер Да Роша, номер усердно репетировался в течение десяти дней, но неправильное вращение чуть все не испортило. «Мы привыкли к одному, а стало наоборот. К счастью, мы работали вместе и сделали все, что могли, и успели создать одну крутую композицию, но все остальное пришлось изменить», — рассказал Да Роча.

Номер «As It Was» на «Грэмми»

Вскоре после этого Стайлз получил статуэтку за лучший альбом года. «Афиша Daily» рассказала, что в очередной раз не так с выбором лауреатов и победой британского певца.

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