Во время выступления Гарри Стайлза на «Грэмми» сцена начала крутиться не в ту сторону

По словам хореографа Декстер Да Роша, номер усердно репетировался в течение десяти дней, но неправильное вращение чуть все не испортило. «Мы привыкли к одному, а стало наоборот. К счастью, мы работали вместе и сделали все, что могли, и успели создать одну крутую композицию, но все остальное пришлось изменить», — рассказал Да Роча.