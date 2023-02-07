Илью Яшина* этапировали в Москву из СИЗО в Ижевске после жалобы его адвоката

Яшина признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о Российской армии по мотивам политической, идеологической или расовой ненависти). Поводом для заведения дела стал эфир, который Яшин провел 7 апреля 2022-го на ютьюбе. В нем политик высказывался о произошедшем в Буче и использовал цитаты из видео Би-би-си.