Илью Яшина* этапировали в Москву из СИЗО в Ижевске после жалобы его адвоката

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина*, осужденного по делу о фейках об армии, этапировали из СИЗО Ижевска в московский изолятор «Медведь», сообщается в его телеграм-канале. Политик заявил, что этапирование в Удмуртию суд признал незаконным после жалобы его адвоката Марии Эйсмонт.
«Приговор еще не вступил в законную силу, мы ждем рассмотрения апелляции, а суд обязан ознакомить меня с материалами уголовного дела. Понятно, что ознакомление это возможно лишь в столице, поскольку материалы физически находятся здесь», — объяснил Яшин.
9 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к 8 с половиной годам колонии общего режима. Ему также запретили 4 года после освобождения администрировать сайты.
Яшина признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о Российской армии по мотивам политической, идеологической или расовой ненависти). Поводом для заведения дела стал эфир, который Яшин провел 7 апреля 2022-го на ютьюбе. В нем политик высказывался о произошедшем в Буче и использовал цитаты из видео Би-би-си.
* Илья Яшин признан в России иноагентом.