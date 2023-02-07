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«Ла-Ла Ленд» станет мюзиклом на Бродвее

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:54

На Бродвее поставят мюзикл по «Ла-Ла Ленду» Дэмиена Шазелла. Постановкой займутся лауреат премии «Тони» Бартлетт Шер (адаптировал «Убить пересмешника» и «Скрипача на крыше») и продюсер картины Марк Платт, сообщает Deadline.

«Мы собрали команду мирового класса, чтобы создать мюзикл, который порадует миллионы нынешних поклонников „Ла-Ла Ленда“ и представит произведение совершенно новой аудитории», — заявил Платт. Кто исполнит главные роли в бродвейской версии, неизвестно.

В театральной постановке прозвучат «City of Stars», «Another Day of Sun» и «Audition (The Fools Who Dream)» из оригинального «Ла-Ла Ленда». Их также можно услышать в концертной версии фильма, которая гастролирует по миру с 2017 года.

«Ла-Ла Ленд» получил несколько премий «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру (Дэмиен Шазелл) и за лучшую женскую роль (Эмма Стоун).

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