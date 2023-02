Видеоигра This War of Mine попала в постоянную коллекцию Музея современного искусства в Нью-Йорке

У видеоигры, рассказывающей о страшной судьбе гражданского населения во время войны, появился стенд на выставке «Never Alone: ​​Video Games and Other Interactive Design», которая продлится до 16 июля 2023 года. «Когда я играл в This War of Mine, мне было грустно, я боялся, я очень напрягался, и, в конце концов, у меня сильно изменилось понимание того, что значит играть в [симулятор] военного времени», — сказал специалист по коллекциям MoMA Пол Гэллоуэй.