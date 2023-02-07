Видеоигра This War of Mine попала в постоянную коллекцию Музея современного искусства в Нью-Йорке

Симулятор выживания This War of Mine внесли в постоянную коллекцию Музея современного искусства в Нью-Йорке. Польская студия 11 Bit, создавшая игру, выложила ролик из музея.
У видеоигры, рассказывающей о страшной судьбе гражданского населения во время войны, появился стенд на выставке «Never Alone: Video Games and Other Interactive Design», которая продлится до 16 июля 2023 года. «Когда я играл в This War of Mine, мне было грустно, я боялся, я очень напрягался, и, в конце концов, у меня сильно изменилось понимание того, что значит играть в [симулятор] военного времени», — сказал специалист по коллекциям MoMA Пол Гэллоуэй.
This War of Mine вышла в 2014 году. В ней игроку предстоит сохранить в живых группу гражданских в осажденном Сараево во время гражданской войны в Югославии. Персонажи будут сталкиваться с нехваткой еды, лекарств и постоянной угрозой со стороны снайперов и мародеров.
В 2022 году Польша включила This War of Mine в программу внеклассного чтения в рамках инициативы «Игры в образовании». Скачать игру на сайте Министерства науки и высшего образования страны могут все польские школьники и преподаватели.