В России возбуждено первое уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента

СКР в Тверской области завел уголовное дело о неисполнении обязанности иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК) на координатора движения «Голос»* из Твери Артема Важенкова**. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Важенков был включен в реестр СМИ-иноагентов после сентябрьских выборов в Госдуму в 2021 году — вместе с другими 19 координаторами «Голоса». Само движение было внесено в список незарегистрированных объединений — иностранных агентов.
В марте 2022 года Важенкова оштрафовали на 10 тыс. рублей за отсутствие иноагентской маркировки в посте в инстаграме***, в августе того же года — за немаркировку постов в телеграм-канале. Сам активист покинул Россию.
Как отмечает Чиков, это уголовное дело стало первым по новой иноагентской статье после того, как в декабре 2022 года в нее внесли изменения. В 2016 году единственное уголовное дело по данной статье расследовалось в Ростове против главы организации «Союз „Женщины Дона“» Валентины Череватенко. Но следствие его прекратило, не найдя состава преступления.
* Движение «Голос» внесено в реестр незарегистрированных объединений — иностранных агентов.
** Артем Важенков включен Минюстом в список СМИ-иноагентов.
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