В России возбуждено первое уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента

Как отмечает Чиков, это уголовное дело стало первым по новой иноагентской статье после того, как в декабре 2022 года в нее внесли изменения. В 2016 году единственное уголовное дело по данной статье расследовалось в Ростове против главы организации «Союз „Женщины Дона“» Валентины Череватенко. Но следствие его прекратило, не найдя состава преступления.