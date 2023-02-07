В подмосковной школе 11-летняя девочка нанесла около 100 ножевых ранений однокласснице

По информации последнего, школьница спланировала преступление заранее. Она принесла нож из дома и подкараулила знакомую в туалете. После нападения малолетняя преступница сама рассказала о произошедшем в классе.
ТАСС отмечает, что между девочками произошел конфликт, причина которого неизвестна. По словам родителей пострадавшей, в переписках между одноклассницами, к которым у них был доступ, они не заметили ничего подозрительного. Нападение на ребенка они назвали ужасным сюрпризом.
Родители напавшей также не знают, что могло толкнуть их дочь на поножовщину. По их словам, пятиклассница не конфликтовала ни с кем, хорошо училась и увлекалась капоэйрой. Ученики школы назвали преступницу замкнутым ребенком.
Пострадавшую девочку госпитализировали с сильной кровопотерей. У нее зафиксировали более 20 порезов на лице и около 30 глубоких ран на теле. Общее число повреждений составило около 100.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела — о покушении на убийство малолетней и о халатности в отношении должностных лиц школы. Состояние пострадавшего ребенка остается крайне тяжелым.