В подмосковной школе 11-летняя девочка нанесла около 100 ножевых ранений однокласснице

ТАСС отмечает, что между девочками произошел конфликт, причина которого неизвестна. По словам родителей пострадавшей, в переписках между одноклассницами, к которым у них был доступ, они не заметили ничего подозрительного. Нападение на ребенка они назвали ужасным сюрпризом.