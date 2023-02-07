Полиция проверяет экс-работника МИД Южной Кореи из‑за попытки продать утерянную шляпу Чонгука из BTS

Бывшего сотрудника Министерства иностранных дел Южной Кореи обвинили в попытке продать утерянную шляпу, принадлежащую Чонгуку из кей-поп-группы BTS. Об этом сообщает агентство Yonhap.
По сведениям прокуратуры, экс-сотрудник загрузил фотографию панамы Чонгука на сервис по продаже вещей и выставил цену в 10 млн вон (почти 8000 долларов). В описании говорилось, что певец оставил ее в штаб-квартире министерства в Сеуле, когда приехал для подачи заявления на получение паспорта.
При этом продавец отметил, что шляпа хранилась у него шесть месяцев и никто за ней не обращался. После негативной реакции в сети он удалил объявление и сдался полиции.
Прокуратура намерена оштрафовать экс-работника правительства, добавило The Korea Herald. Лейбл Hybe, которому принадлежит BTS, подтвердил полиции, что кепка принадлежала Чонгуку. При этом ни сам певец, ни его представители публичных заявлений на этот счет не делали.