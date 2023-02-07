Полиция проверяет экс-работника МИД Южной Кореи из‑за попытки продать утерянную шляпу Чонгука из BTS

По сведениям прокуратуры, экс-сотрудник загрузил фотографию панамы Чонгука на сервис по продаже вещей и выставил цену в 10 млн вон (почти 8000 долларов). В описании говорилось, что певец оставил ее в штаб-квартире министерства в Сеуле, когда приехал для подачи заявления на получение паспорта.