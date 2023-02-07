Хелен Миррен сыграет писательницу Патрицию Хайсмит в триллере «Швейцария»

Британская актриса Хелен Миррен, известная по ролям в «Королеве» и «Хичкоке», сыграет писательницу Патрицию Хайсмит в триллере «Швейцария». Об этом сообщил Deadline.
Фильм снимет нидерландский режиссер Антон Корбейн, снявший ленты «Американец» и «Самый опасный человек». Он расскажет о встрече пожилой писательницы в швейцарских Альпах с молодым литературным агентом Эдвардом.
Эдварда отправило к Хайсмит издательство с заданием убедить ее написать еще один роман о Томе Рипли (том самом, которому посвящен фильм «Талантливый мистер Рипли»). Писательница попытается отпугнуть агента с помощью своего воображения.
Сценарий картины подготовила австралийская драматург Джоанна Мюррей-Смит по мотивам собственной одноименной пьесы. Съемки «Швейцарии» состоятся в 2023 году в Европе. В данный момент проходит кастинг актеров.
Продюсерами проекта выступают Габриэлла Тана («Филомена»), Трой Лам («Искатель воды») и Эндрю Мейсон («Искатель воды») из Brouhaha Entertainment, а также Джим Робисон и Курт Мартин из Lunar Pictures.