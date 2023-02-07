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В России начали переименовывать кофейни Costa Coffee

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:37

В России начали переименовывать кофейни Costa Coffee. Их бренд сменился на Coffee. Об этом сообщили «Ведомости».

Издание заметило, что заведения изменили вывески. Кроме того, в приложениях «Яндекс Карты» и «Google Карты» кофейни также теперь называются иначе. Только сайт сети пока не начал использовать новое название.

По словам консультанта по недвижимости Анны Савенко, заведения меняют имена, чтобы избежать ассоциации с международными брендами. Последние зачастую уходят с российского рынка, а бизнес в России продают.

Аналогичным образом на месте торговых точек «Макдоналдс» открылись «Вкусно — и точка», вместо Dunkin’ Donuts появились Donutto, а кофейни Starbucks продолжают работать под именем Stars Coffee.

Costa Coffee владели в России 15 заведениями, которые работали в Москве и Казани и принадлежали холдингу «Росинтер Ресторантс». Всего же в мире существует около 3400 кофеен Costa Coffee, их совокупная годовая выручка составляет 1,17 млрд долларов.

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теги
McDonald'sStarbucksРосинтер
люди
Анна Савенко
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