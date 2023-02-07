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Спин-офф «Бумажного дома» про Берлина выйдет на Netflix в декабре

Виктория Шанина
Сегодня в 17:58

На ютуб-канале Netflix появился проморолик сериала «Берлин» — спин-оффа испанской криминальной драмы «Бумажный дом». Стриминговая платформа впервые объявила, что премьера шоу состоится в декабре 2023 года.

Кроме того, Netflix показал первые кадры из сериала. В ролике Берлин, которого вновь играет Педро Алонсо, готовит очередное ограбление века: на его столе расположился бумажный макет здания, где хранятся драгоценные камни. Судя по всему, именно они и станут главной целью героя в спин-оффе.

«Новое ограбление в городе любви. Берлин из мира „Бумажного дома“ появится на Netflix в декабре этого года», — говорится в описании к видео.

Помимо Педро Алонсо в сериале снимаются испанские актеры Мишель Женнер, Тристан Ульоа и Бегонья Варгас. Появятся ли в спин-оффе другие персонажи из «Бумажного дома», пока неизвестно.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов, режиссерами которых станут Альберт Пинто, Давид Баррокаль и Джеффри Каупер. Сценарист Алекс Пина.

Создатели обещают, что шоу расскажет о жизни Берлина до его вступления в банду из оригинального шоу. По их словам, в картине будет много комедийных и романтических сцен.

Впервые о планах Netflix снять спин-офф «Бумажного дома» про Берлина стало известно еще в начале декабря 2021 года. А съемки стартовали только в сентябре 2022-го.

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Педро АлонсоМишель ЖеннерАлекс Пина
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