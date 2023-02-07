Спин-офф «Бумажного дома» про Берлина выйдет на Netflix в декабре

Кроме того, Netflix показал первые кадры из сериала. В ролике Берлин, которого вновь играет Педро Алонсо, готовит очередное ограбление века: на его столе расположился бумажный макет здания, где хранятся драгоценные камни. Судя по всему, именно они и станут главной целью героя в спин-оффе.