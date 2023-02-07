A24 снимет хоррор по короткометражке «The Backrooms»

Американская студия A24 выпустит экранизацию хоррор-короткометражки «The Backrooms» («Закулисье»). Создатель оригинала, 17-летний Кейн Парсонс, выступит в качестве режиссера, сообщает Deadline.
Сценарий напишет Роберто Патино («На краю», «Сыны анархии»), исполнительными продюсерами выступят Шон Леви («Дэдпул-3») и Джеймс Ван («Пила», «Астрал»). Подробности сюжета пока не разглашаются.
Парсонс выпустил первую короткометражку «Закулисья» год назад. Самую известную — «Found Footage» — посмотрели 44 млн раз. Всего начинающий режиссер снял 16 видео, самое последнее — «Damage Control» — вышло несколько дней назад.
В ролике «Found Footage» герой с камерой ходит по безлюдным, запутанным и вызывающим тревожность желтым офисным коридорам. Парсонс вдохновлялся крипипастой, опубликованной на 4chan в 2019 году.