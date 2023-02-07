В Тульской области из‑за взрыва обрушился подъезд пятиэтажки. Минимум пятеро погибли

В городе Ефремове Тульской области в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд. Предварительно, это произошло из‑за взрыва газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Известно о пяти погибших и двух пострадавших. Пятерых человек спасли, еще двое могут находиться под завалами. Очевидцы запечатлели, как из‑под завалов спасают ребенка.
По информации Shot, за несколько минут до взрыва бабушка с 4-го этажа из этого подъезда звонила внучке и просила вызвать экстренные службы. Она жаловалась, что в квартире сильно пахнет газом.
Прокурор Тульской области поручил провести проверку. На месте работают экстренные службы и спецтехника. Жильцы эвакуированы, организован пункт временного размещения, заявили в региональной прокуратуре.
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