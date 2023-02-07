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В Тульской области из‑за взрыва обрушился подъезд пятиэтажки. Минимум пятеро погибли

Семён Гудошников
Сегодня в 17:55

В городе Ефремове Тульской области в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд. Предварительно, это произошло из‑за взрыва газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно о пяти погибших и двух пострадавших. Пятерых человек спасли, еще двое могут находиться под завалами. Очевидцы запечатлели, как из‑под завалов спасают ребенка.

В экстренных службах назвали причиной взрыва неисправность газового оборудования.

По информации Shot, за несколько минут до взрыва бабушка с 4-го этажа из этого подъезда звонила внучке и просила вызвать экстренные службы. Она жаловалась, что в квартире сильно пахнет газом.

Прокурор Тульской области поручил провести проверку. На месте работают экстренные службы и спецтехника. Жильцы эвакуированы, организован пункт временного размещения, заявили в региональной прокуратуре.

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Генпрокуратура РФ
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