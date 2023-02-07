Фильм Юрия Быкова «Хозяин» представят на European Film Market

Перечитайте архивное интервью «Афиши Daily» с Юрием Быковым, где он рассказывает как об этих трех лентах, так и о сделке с платформой Netflix, которая приобрела права на адаптацию «Майора» и выпустила сериал «Семь секунд», а также о методе повествования, режиссерском пути и многом другом.