Реклама
Новости

Фильм Юрия Быкова «Хозяин» представят на European Film Market

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:57

На European Film Market (проходит одновременно с Берлинским кинофестивалем) представят новый фильм Юрия Быкова «Хозяин». Об этом рассказал кинокритик Тимур Алиев в своем телеграм-канале «Комендант кинокрепости».

«Хозяин» представят для продажи прав на другие территории. Фильм создавался более двух лет командами из России, Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики. Дата премьеры в кинотеатрах не уточняется.

В картине обычная семья становится свидетелем аварии на трассе. Спасенным мужчиной оказывается влиятельный силовик. Между ним и семьей завязывается «взаимовыгодная» дружба, которая превращает жизнь в ад.

Перечитайте архивное интервью «Афиши Daily» с Юрием Быковым, где он рассказывает как об этих трех лентах, так и о сделке с платформой Netflix, которая приобрела права на адаптацию «Майора» и выпустила сериал «Семь секунд», а также о методе повествования, режиссерском пути и многом другом.

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Юрий БыковТимур Алиев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»