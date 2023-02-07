Фильм Юрия Быкова «Хозяин» представят на European Film Market

На European Film Market (проходит одновременно с Берлинским кинофестивалем) представят новый фильм Юрия Быкова «Хозяин». Об этом рассказал кинокритик Тимур Алиев в своем телеграм-канале «Комендант кинокрепости».
«Хозяин» представят для продажи прав на другие территории. Фильм создавался более двух лет командами из России, Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики. Дата премьеры в кинотеатрах не уточняется.
В картине обычная семья становится свидетелем аварии на трассе. Спасенным мужчиной оказывается влиятельный силовик. Между ним и семьей завязывается «взаимовыгодная» дружба, которая превращает жизнь в ад.
Перечитайте архивное интервью «Афиши Daily» с Юрием Быковым, где он рассказывает как об этих трех лентах, так и о сделке с платформой Netflix, которая приобрела права на адаптацию «Майора» и выпустила сериал «Семь секунд», а также о методе повествования, режиссерском пути и многом другом.