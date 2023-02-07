Умер ученый Авраам Лемпель. Благодаря ему появились многие форматы файлов, включая ZIP и PDF

Авраам Лемпель родился в 1936 году во Львове. Позже он переехал в израильский город Хайфа, где начал обучение в «Технионе». В 1963 году Лемпель получил в институте степень бакалавра, спустя два года — магистра, спустя еще два года — доктора технических наук. В 1977-м он стал профессором, а в девяностых и нулевых руководил лабораторией компании HP в Израиле.