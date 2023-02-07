Умер ученый Авраам Лемпель. Благодаря ему появились многие форматы файлов, включая ZIP и PDF

В возрасте 86 лет скончался ученый в области математики и информатики Авраам Лемпель. Об этом сообщается на сайте Израильского технологического института «Технион», где он работал.
«Лемпель был источником вдохновения для всех нас. Он считается одним из величайших исследователей, работавших в „Технионе“ за 100 лет его существования. <…> Профессор Лемпель продемонстрировал сочетание глубокой фундаментальной науки и превосходных прикладных исследований. Немногие ученые имеют такое большое влияние, как он, на технологический прогресс и нашу повседневную жизнь», — сказал президент «Техниона», профессор Ури Сиван.
Авраам Лемпель родился в 1936 году во Львове. Позже он переехал в израильский город Хайфа, где начал обучение в «Технионе». В 1963 году Лемпель получил в институте степень бакалавра, спустя два года — магистра, спустя еще два года — доктора технических наук. В 1977-м он стал профессором, а в девяностых и нулевых руководил лабораторией компании HP в Израиле.
В 1977 и 1978 году вместе с израильским математиком Яаковом Зивом Лемпель написал несколько работ на тему алгоритмов сжатия данных без потерь. Описанный ими способ преобразования данных был методом Лемпеля — Зива, а семейство алгоритмов получило обозначение LZ (LZ77, LZ78, LZW и другие).
Метод Лемпеля — Зива лег в основу целого ряда современных форматов сжатия данных, включая TIFF, PNG, ZIP, GIF, а также сыграл особо важную роль в создании форматов PDF и MP3. Кроме того, на основе алгоритма ученых разработаны многие современные технологии сжатия данных, используемые в модулях памяти электронных устройств.