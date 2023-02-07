Бывший завод «Рассвет» в Москве переделают в бизнес-центр и фуд-корт

Бывшее здание машиностроительного завода «Рассвет» в Столярном переулке отреставрируют. Там планируют открыть бизнес-центр и фуд-корт, сообщает Архсовет Москвы.
Здание было построено еще в 1912 году по проекту архитектора Романа Клейна для мебельно-столярной фабрики «Мюр и Мерилиз». Спустя шесть лет там начал работу завод «Рассвет». На данный момент постройка носит статус объекта архитектурного наследия.
Фасады памятника архитектуры ранее не реставрировались, пространство часто искажалось пристройками. Это коснулось двух башен северного фасада западного крыла здания, а также водонапорной башни.
В планах на реставрацию: демонтировать пристройки, восстановить расстекловку оконных заполнений, раскрыть заложенные проемы. Кроме того, будет произведена надстройка мансардного и антресольного этажей.
Общая площадь нового бизнес-центра составит 17,2 тыс. квадратных метров. На цокольном и первом этажах здания расположатся монументальная входная группа и стрит-ретейл, где откроются рестораны, кафе и бары. Выше спроектированы офисы с возможностью объединения.