Бывший завод «Рассвет» в Москве переделают в бизнес-центр и фуд-корт

Здание было построено еще в 1912 году по проекту архитектора Романа Клейна для мебельно-столярной фабрики «Мюр и Мерилиз». Спустя шесть лет там начал работу завод «Рассвет». На данный момент постройка носит статус объекта архитектурного наследия.