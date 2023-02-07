Минобороны предложило разрешить участвовать в миротворческих миссиях всем военным, включая срочников

Источник РБК в Госдуме сообщил, что Минобороны начало работу над законопроектом больше года назад. По его словам, новая норма облегчит ротацию военнослужащих в составах миротворческих миссий. Другой собеседник издания отметил, срочники должны будут отслужить не менее шести месяцев, прежде чем отправиться в качестве миротворца.