Минобороны предложило разрешить участвовать в миротворческих миссиях всем военным, включая срочников

Министерство обороны России подготовило законопроект, расширяющий категории военных для участия в миротворческих миссиях, узнал РБК. Принимать участие в них смогут в том числе призванные на срочную службу после «предварительной специальной подготовки».
Норма может вступить в силу ретроактивно, с августа прошлого года. Сейчас, согласно закону, в миротворческой миссии на добровольной основе могут принимать участие только военные, проходящие службу по контракту.
В пояснительной записке говорится, что законопроект подготовлен «в целях совершенствования порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности». Это позволит России «расширить возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности», объяснили авторы.
Источник РБК в Госдуме сообщил, что Минобороны начало работу над законопроектом больше года назад. По его словам, новая норма облегчит ротацию военнослужащих в составах миротворческих миссий. Другой собеседник издания отметил, срочники должны будут отслужить не менее шести месяцев, прежде чем отправиться в качестве миротворца.
Россия сейчас участвует в двух миротворческих миссиях — в Приднестровье и в Нагорном Карабахе.