Мосгорсуд окончательно лишил лицензии СМИ «Новую рассказ-газету»

Мосгорсуд утвердил решение о лишении лицензии СМИ «Новой рассказ-газеты», сообщается в телеграм-канале «Новой газеты. Европа».
Иск против издания подал Роскомнадзор, утверждавший, что СМИ нарушило закон, потому что не печаталось больше года. В сентябре Басманный районный суд отозвал лицензию у «Новой газеты. Европа», и редакция подала апелляцию.
Во время заседания 7 февраля журналистам «Новой газеты» запретили съемку, сообщило издание. Сотрудник пресс-службы Мосгорсуда заявила журналистам, что в аккредитации им отказано, так как «статус СМИ спорный», но на тот момент решения суда еще не было. Письменного ответа о запрете съемки также не поступило.
Вместе с «Новой газетой. Европа» рассматривается лишение лицензии уже самой «Новой газеты».
18 января Басманный суд оштрафовал издательство «Новая газета» на 500 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС России.
28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания российской военной спецоперации на Украине. Перед этим редакция и учредитель издания получили два предупреждения от Роскомнадзора за «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Газета тогда отметила, что два предупреждения РКН в год грозят отзывом лицензии СМИ.
В апреле 2022 года журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запустили самостоятельный европейский проект — «Новая газета. Европа». Его главным редактором стал Кирилл Мартынов.
«Новая рассказ-газета» — еще один проект редакции «Новой газеты», который был запущен в июле. Это толстое ежемесячное печатное издание с текстами от авторов газеты, приглашенных экспертов и известных людей.