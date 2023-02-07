Мосгорсуд окончательно лишил лицензии СМИ «Новую рассказ-газету»

Во время заседания 7 февраля журналистам «Новой газеты» запретили съемку, сообщило издание. Сотрудник пресс-службы Мосгорсуда заявила журналистам, что в аккредитации им отказано, так как «статус СМИ спорный», но на тот момент решения суда еще не было. Письменного ответа о запрете съемки также не поступило.