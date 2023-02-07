Ремни безопасности и прозрачные полы: на Reddit обсудили, какие вещи не учитывают особенности женщин

— «Крючки для кошельков и сумок, прикрепленные к столикам в общественных туалетах. Время от времени я нахожу их, но чаще всего их нет. Я ненавижу класть свою сумочку на пол в туалете, а столешницы обычно слишком мокрые или слишком маленькие, чтобы держать сумку, пока я мою руки».