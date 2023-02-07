Ремни безопасности и прозрачные полы: на Reddit обсудили, какие вещи не учитывают особенности женщин

Многие вещи, которые окружают нас в повседневной жизни, просто не приспособлены для людей с определенным типом телосложения. А иногда не персонализированный дизайн может быть даже опасен. Пользователь Reddit u/archi_femme10 поинтересовался, «какие вещи в архитектуре и дизайне, ориентированные на женщин, вы бы хотели видеть в архитектуре и дизайне». Выбрали самые интересные ответы.
— «Манекены для краш-тестов с женскими типами телосложения (в том числе беременным). Я читал, что женщины чаще получают серьезные травмы при срабатывании подушек безопасности».
— «Честно говоря, это один из моих самых больших страхов за рулем. Мой рост 158 сантиметров и мне приходится сидеть так близко к педалям, что, если подушка безопасности самопроизвольно сработает, она, вероятно, сломает мне шею».
— «Ремень безопасности постоянно соскальзывает вверх из‑за моей груди. Поэтому я часто беспокоюсь, что меня может просто обезглавить этим ремнем».
— «Ремни безопасности должны быть приспособлены для женщин с большой грудью. Я ненавижу постоянно регулировать их».
— «Это гораздо менее серьезно, но угол наклона подголовника в моей машине не позволяет мне носить хвостик».
— «Коробки или хотя бы просто мусорное ведро для прокладок и тампонов во всех туалетов. Я потеряла счет, сколько раз мне приходилось неловко выходить с обернутой прокладкой в поисках мусорного ведра, а потом возвращаться, чтобы помыть руки. Даже не представляю, насколько это неприятно для людей, регулярно пользующихся тампонами».
— «Крючки для кошельков и сумок, прикрепленные к столикам в общественных туалетах. Время от времени я нахожу их, но чаще всего их нет. Я ненавижу класть свою сумочку на пол в туалете, а столешницы обычно слишком мокрые или слишком маленькие, чтобы держать сумку, пока я мою руки».
— «Я ненавижу наклейки с бейджами. Нет хорошего варианта, куда их можно приклеить к одежде, к тому же они плохо приклеиваются, поэтому ме постоянно приходится прижимать руку к груди, чтобы поправить их».
— «Инструменты. Я хочу садовые ножницы, поварские ножи, дрели и даже телефоны, предназначенные для моих маленьких рук, а не просто окрашенные в розовый цвет».
— «Лестницы и полы должны быть непрозрачными, чтобы не было возможности посмотреть под чью-нибудь юбку или платье».
— «Я не могу больше видеть зеркальные или сильно отражающие полы. Совсем не весело, когда вы идете по ним в юбке».
— «Нам действительно нужны феминистские города, созданные для обеспечения безопасности женщин. Больше света на улицах, меньше переулков, общественный транспорт с охранниками и так далее».
— «Помещения для удобного, гигиеничного кормления грудью. В них должны быть удобные сидения, раковины, корзины для мусора, пеленальные столики и крючки для сумок и верхней одежды».
— «Дырки на массажных столах».
— «Более широкие сиденья для велосипедов. Я люблю кататься на велосипедах, но это всегда больно. Я знаю, что более широкое сиденье, соответствующее женскому тазу можно купить, но это не всегда работает с велотренажерами, плюс это дополнительные расходы к и без того дорогим велосипедам».