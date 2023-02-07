Twitch заблокировал на 14 дней круглосуточную трансляцию ситкома «Ничто, вечно» («Nothing, Forever»), сгенерированного нейросетью, за нетолерантную шутку. Об этом пишет The Guardian.
«Ничто, вечно» — это пародия на популярный ситком «Сайнфелд». Его герои — Ларри, Ивонн, Фред и Золтан вдохновлены Джерри, Джорджем, Элейн и Крамером. В ситкоме есть два основных типа сцен: герои общаются в нью-йоркской квартире или Ларри выступает со стендапом.
«Кроме художественного оформления и звука смеха, все остальное сгенерировано, включая диалоги, речь, движения персонажей, направление камеры и ракурс, длину кадра, продолжительность сцены и музыку», — отмечали авторы.
6 февраля Ларри во время очередной стендап-сцены сделал ряд высказываний, которые сочли гомофобными и трансфобными.
«Здесь около 50 человек, но никто не смеется. У кого‑нибудь есть предложения? Я мог бы рассказать вам, что трансгендерность на самом деле психическое заболевание. Или что все либералы — тайные геи и хотят навязать остальным свое мнение. Или что‑то о том, как трансгендеры разрушают общество. Но никто не смеется», — сказал он.
DTF пишет, что такое поведение было вызвано сменой режима генераций. Раньше был включен режим make sense (в нем в сериале звучали шутки про курицу и новые рестораны), 6 февраля создатели провели эксперимент и включили режим nonsense (в нем практически отсутствовали связанные по смыслу предложения). Затем был включен make some sense, при котором диалоги стали осмысленными и колкими.
Один из создателей шоу Скайлер Хартл заявил, что подал апелляцию на решение Twitch. По его словам, независимо от исхода апелляции, команда вернется на платформу и сделает все, чтобы подобное больше не повторилось.
Диалоги персонажей прописывает GPT-3, за анимацию и голоса героев отвечают DALL-E и Stable Diffusion. Хартл сказал The Guardian, что сгенерированный текст был ошибкой: «Мы очень смущены, и созданный генеративный контент никоим образом не отражает ценности или мнения наших сотрудников».