Twitch заблокировал канал с сериалом, созданным нейросетью, за нетолерантную шутку

«Здесь около 50 человек, но никто не смеется. У кого‑нибудь есть предложения? Я мог бы рассказать вам, что трансгендерность на самом деле психическое заболевание. Или что все либералы — тайные геи и хотят навязать остальным свое мнение. Или что‑то о том, как трансгендеры разрушают общество. Но никто не смеется», — сказал он.